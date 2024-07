POL-HAM: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in einer Gaststätte an der Baumstraße

Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er am Sonntag, 21. Juli, gewaltsam in eine Umkleidekabine in der Jürgen-Graef-Allee eingedrungen war und anschließend persönliche Gegenstände entwendete, sitzt ein 46-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft. Der Mann aus Hamm hatte sich in den Vormittagsstunden Zugang zu der Kabine verschafft und unter anderem Mobiltelefone, Bargeld und ...

