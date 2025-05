Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsjagd durch Kutzleben

Bad Langensalza/ Ortslage Kutzleben (ots)

In der Ortschaft Kutzleben kam es in den Nachmittagsstunden des 24.05.2025, gg. 15.15 Uhr zu einer Verfolgungsjagd. Der Fahrzeugführer eines Pkw Caddy mit Anhänger sollte einer Verkehrsmaßnahme unterzogen werden, da am Anhänger keine Kennzeichen angebracht waren. Bei dem Versuch das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern durch die Ortslage Kutzleben sowie angrenzende Waldwege, um sich der Kontrolle zu entziehen. Durch die aggressive Fahrweise kam es mindestens zu einer konkreten Gefährdung von Personen, welche zu Fuß unterwegs waren. Ein 11 - jähriger Junge, welcher einen Kinderwagen schob, konnte durch einen Sprung zur Seite dem Fahrzeug ausweichen. Hierbei wurde keine Person verletzt. Das Fahrzeug mit Anhänger konnte kurze später in Kutzleben abgestellt und verschlossen festgestellt werden. Die Insassen flüchteten in unbekannte Richtung. Am zurückgelassenen Fahrzeug befand sich nur noch das vordere Kennzeichen, das hintere nahmen die Täter mit. Nach Prüfung des Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen nicht mehr zugelassen war. Durch Bewohner von Kutzleben, welche die Verfolgsjagd beobachteten, konnten der Fahrer und dessen Beifahrer namentlich bekannt gemacht werden. Die Prüfung ergab zudem, dass der Fahrer seit August 2024 nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm rechtskräftig entzogen. Weder der Pkw, noch der Anhänger waren amtlich zugelassen. In der weiteren Folge wurden der Pkw und dessen Anhänger sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer werden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Kennzeichenmißbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei den Bewohnern von Kutzleben, welche zur Identifizierung der Fahrzeuginsassen maßgeblich beigetragen haben. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, welche durch die Fahrweise des Täters gefährdet wurden. Hinweise richten Sie an die Polizei PI Unstrut - Hainich, 03601-4510.

