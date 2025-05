Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Straßenbahn

Nordhausen (ots)

An der Wendeschleife am Beethovenring ereignete sich am Freitag gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Der ortsunkundige Fahrer eines Pkw kam aus Richtung Krankenhaus und wollte den Parkplatz an der Wendeschleife nutzen. Beim Überfahren der Gleise übersah der 25jährige die herannahende Straßenbahn. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen mit Sachschaden, der auf knapp 5.000 EUR geschätzt wird.

