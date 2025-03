Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung vom 27.01.2025

Täter ermittelt

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 27.01.2025, gegen 21.45 Uhr, kam es in der Parkanlage am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde einem 75-jährigen Mann eine Flüssigkeit in die Augen gespritzt. Dieser erlitt leichte Verletzungen. (siehe Pressemeldung vom 28.01.2025, 07.56 Uhr) Im Rahmen des, von der Polizeiinspektion Altenkirchen bearbeiteten Ermittlungsverfahrens konnte der Täter identifiziert werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

