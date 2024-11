Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Iraner und Inder gelangen über den Görlitzer Viadukt unerlaubt nach Deutschland

Görlitz (ots)

Bereits in der Nacht zum Dienstag griff eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Görlitz, Goethestraße Ecke Sattigstraße, zwei ausweislose Ausländer auf. Die 24 und 35 Jahre alten Männer teilten mit, dass sie aus dem Iran kommen und unmittelbar vor dem Aufgriff über eine "Brücke mit Schienen" gelaufen seien. Das unerlaubt eingereiste Duo wurde in Gewahrsam genommen und inzwischen nach Polen zurückgewiesen.

In der vergangenen Nacht beobachteten Bundespolizisten dann drei Personen, als diese unmittelbar über den Eisenbahnviadukt entlang des Gleises in Richtung Bahnhof liefen. Als die Uniformierten das Trio ansprach, stellte sich heraus, dass es sich um Inder handelt. Den eigenen Angaben nach sind die drei unerlaubt Eingereisten (ebenfalls ohne Ausweis) 20, 22 und 24 Jahre alt. Auch diese Migranten wurden zur Dienststelle mitgenommen. Dort erfolgt nun die polizeilich notwendige Bearbeitung. Möglicherweise müssen auch die indischen Staatsangehörigen anschließend mit einer Rückführung nach Polen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell