Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Strafe bezahlt und weitergereist

Görlitz (ots)

Am Sonntagmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Autobahnkontrollstelle auf dem Rastplatz An der Neiße einen 31-Jährigen aus der Ukraine fest. Grund für die Festnahme war ein vorliegender Haftbefehl. Diesen Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn im April dieses Jahres ausgestellt, weil der Verurteilte eine Geldstrafe (Amtsgericht Heilbronn wegen Diebstahls) nicht beglichen hatte. Das Säumnis holte der Mann in Gegenwart der Bundespolizisten nach, zahlte die überfälligen 150,00 Euro sowie 81,00 Euro Verfahrenskosten, bevor er weiterreiste.

