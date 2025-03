POL-PDNR: Zeugenaufruf - Falschfahrer auf der B256

Eichen (ots) - In der Nacht vom 01.03.2025 auf den 02.03.2025 kam es in der Bornstraße in Eichen zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte. Diese wurde durch eine unbekannte Täterschaft von einer dort befindlichen Baustelle entwendet. Sachdienlich Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02631-878-0 ...

mehr