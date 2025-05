Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugin liefert Hinweise nach Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Unfall auf dem August-Bebel-Platz. Beim Ausparken beschädigte eine 48jährige Fahrzeugführerin einen parkenden Pkw und verursachte dabei Sachschaden von mindestens 1.000 EUR. Nach dem Unfall wurde die Frau von der Zeugin angesprochen. Diese ignorierte den Hinweis und fuhr davon. Am Ende wurde sie durch das ermittelnde Streifen-Team der Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen und bestritt nach Belehrung einen Zusammenstoß. Jedoch wurden eindeutige Unfallspuren an ihrem Pkw festgestellt. Sie muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

