Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Unerlaubte Müllentsorgung im Wald

Ein Zeuge fand am Montag illegal entsorgten Haus- und Sperrmüll bei Attenweiler.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Am Vormittag entdeckte ein Zeuge den Müll in einem Waldstück zwischen der B312 und dem Ortsteil Gutershofen. Der genaue Ablagort befindet sich am Waldrand neben einem unbefestigten Weg unweit der B312. Ein Unbekannter lud dort rund 0,5 Kubikmeter Müll illegal ab. Darunter befanden sich Matratzen, Schaumstoffteile, Geschirr, Teppichbodenreste und ein Sonnenschirm. In dem Müll fanden die Ermittler der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm auch Schriftstücke mit einer Adresse. Dadurch kam die Polizei auf die Spur eines 18-Jährigen. Gegen den richten sich nun die weiteren Ermittlungen. Unklar ist bis dato, ob der junge Mann den Müll dort selbst entsorgt oder jemand damit beauftragt hat. Den Müll muss nun die Gemeinde Attenweiler entsorgen. Auch für diese Kosten muss der junge Mann nun aufkommen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

++++0561774

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell