POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unseriöse Handwerker unterwegs

Angeblich kaputte Dachziegel kamen am Freitag (21.3.) einem Senior in Gerstetten teuer zu stehen.

Gegen 11.45 Uhr klingelten vermeintliche Handwerker an einem Gebäude in der Neuffenstraße. Ein Arbeiter machte den Senior auf mehrere beschädigte Dachziegel aufmerksam. Für den Austausch einigten sich die Parteien auf einen kleinen zweistelligen Betrag. Drei Arbeiter und der Leiter der Kolonne legten sofort Hand an und entfernten an drei Seiten die kompletten Dachrinnen. Die hatten sie bei der Demontage größtenteils beschädigt. Das sah der Hausbesitzer. Dem Senior wollte der Kolonnenführer neue Dachrinnenteile zu einen völlig überteuerten Preis aufschwatzen. Damit zeigte sich der Hausbesitzer nicht einverstanden. Weitere Nachbarn kamen hinzu und standen dem 90-Jährigen mit Rat zur Seite. Danach luden die Arbeiter ihre mitgebachten Dachrinnen und Werkzeuge wieder ins Fahrzeug und suchten das Weite. Zurück blieb ein Schaden am Wohnhaus in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten und den Transporter sucht nun der Polizeiposten Gerstetten (Tel. 07323/920065). Die Beamten haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die zwielichtigen Handwerker waren mit einem weißen Kastenwagen mit Hochdach unterwegs. An dem Mercedes Sprinter mit war das Kennzeichen DU-AU 617 angebracht.

Die Polizei bittet um besondere Vorsicht bei unbekannten, nicht von Ihnen bestellten Handwerkern! Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften, die mit Bargeld abgewickelt werden sollen. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude, insbesondere, wenn Sie alleine sind. Verständigen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei! Merken Sie sich das Kennzeichen von Fahrzeugen, mit denen die Unbekannten unterwegs sind!

