POL-UL: (BC) Riedlingen - Übers Ohr gehauen

Ein Trickdieb machte am Montag in Riedlingen Beute.

Gegen 15 Uhr befand sich ein 90-Jähriger auf dem Friedhofsparkplatz. Der Senior stand am geöffneten Kofferraum seines Autos. Dort wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat den 90-Jährigen, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Im selben Atemzug ließ der Unbekannte die Münze auf den Boden fallen. Der freundliche Senior bückte sich und hob die Münze auf. In diesem Moment der Ablenkung griff der Dieb in den Kofferraum des Fahrzeuges und schnappte sich einen Umschlag. Danach verschwand der Unbekannte. Erst später stellte der Senior fest, dass der Umschlag samt den Überweisungsträgern seiner Hausbank fehlten. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Trickdieb. Der soll ca. 45 - 45 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Der Mann mit osteuropäischem Aussehen und schlanker Statur hatte kurze dunkle Haare mit grauen Strähnen. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

Tipps der Polizei: Zeigen Sie Mut "zur Unhöflichkeit". Verprellen Sie lieber Fremde, bevor Sie bestohlen werden. Lassen Sie Fremde nicht in Ihre Geldbörse schauen. Lassen Sie sich nicht beim Wechseln helfen. Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben. Sind Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden. Achten Sie auf die Fahrzeuge, die nach einem "Geldwechselgeschäft" wegfahren und merken Sie sich bitte das Kennzeichen. Verständigen Sie die Polizei.

