Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Polizei kontrolliert Verkehr

Am Montag hatte die Polizei in Geislingen eine Kontrollstelle eingerichtet.

Ulm (ots)

Zwischen 14 und 21 Uhr hatte die Polizei in der Überkinger Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt 93 Personen und 71 Fahrzeuge wurden dabei genauer unter die Lupe genommen. Dabei kamen mehrere Verstöße zu Tage. Zwei Fahrzeuglenker standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sechs Fahrzeuglenker fuhren ohne Gurt, in zwei Fällen war kein erforderlicher Versicherungsschutz für die Kraftfahrzeuge vorhanden. In einem Fall waren an einem Auto Kennzeichen eines anderen Autos angebracht. Hier ermittelt die Polizei wegen Urkundenfälschung.

+++++++(BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell