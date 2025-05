LPI-NDH: Verletzte nach Einfahren in den fließenden Verkehr

Körner (ots) - Zwei Fahrzeuge befuhren am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, in entgegengesetzte Richtung die Stiegelstraße. An einer dortigen Engstelle missachtete einer der beiden Pkw-Fahrer den Vorrang, sodass es zur seitlichen Kollision beider Autos kam. Der Außenspiegel des Vorfahrtsberechtigten wurde beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

