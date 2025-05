LPI-NDH: Spiegel an Engstelle eingebüßt

Bad Langensalza (ots) - Ein 45-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte am Donnerstag gegen 19 Uhr in den fließenden Verkehr in der Tonnaer Straße einzufahren. Dabei übersah der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache einen querenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer auf dem Radweg. Bei der Kollision der beiden entstand lediglich Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

