Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb sorgte für Aufsehen

Nordhausen (ots)

Am Freitag meldeten verschiedene Mitarbeiter der Südharzgalerie gegen 10:10 Uhr einen flüchtigen Ladendieb. Dieser hatte zuvor vier Paar Schuhe entwendet. Die Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf. Durch das in den Einsatz eingebundene Streifen-Team der Nordhäuser Polizei wurde der 26jährige dann in einem anderen Geschäft gestellt, wo er bereits die nächsten Waren an sich nehmen wollte. Die Beute hatte der Dieb noch bei sich und konnte unbeschädigt an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Der Dieb an sich ist wegen gleicher Delikte bereits polizeibekannt.

