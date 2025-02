Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Harsefeld lassen bei der Flucht Auto und Diebesgut zurück

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist es kurz vor Mitternacht erneut zu einem Versuch von Kupferdiebstahl in Harsefeld gekommen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet wie zwei bisher unbekannte Personen in der Straße "Krumme Ackern" von einem derzeit unbewohnten Haus Kupferdachrinnen demontieren und sofort die Polizei informiert.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, flüchteten die Diebe zu Fuß in die Dunkelheit und konnten leider nicht erwischt werden.

Sie ließen dabei aber ihr Diebesgut zurück und in der Nähe konnten die Beamten dann das vermutliche Täterfahrzeug, einen silbernen Passat mit Hamburger Kennzeichen, die allerdings bereits am 10.01. diesen Jahres in Hamburg entwendet wurden, auffinden und sicherstellen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu den noch Unbekannten dauern weiter an. In dem Zusammenhang wird natürlich auch geprüft, ob sie unter Umständen noch für weitere Taten in der Vergangenheit in Frage kommen.

Die Ermittler bitten nochmals darum, aufmerksam verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen umgehend der Polizei mitzuteilen und auch verdächtige Fahrzeuge bitte sofort, auch unter dem Notruf 110, der Polizei zu melden.

Nur so können im Rahmen der Fahndung dann mutmaßliche Täter schnellstmöglich aufgegriffen werden.

Möglicherweise ist das heute sichergestellte Fahrzeug mit den HH Kennzeichen ja bereits anderweitig gesehen worden. Auch diese Information wäre für die Ermittler hilfreich.

Hinweise in diesen Fällen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto vom sichergestellten Fahrzeug in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

