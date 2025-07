Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl

Wassenberg (ots)

Am Sonntag, 13. Juli, stahlen Unbekannte zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Jülicher Straße die Geldbörse einer 66-jährigen Erkelenzerin. Die Geldbörse befand sich in der Handtasche, die die 66-Jährige an ihren Rollator gehängt hatte.

Die Polizei Heinsberg gibt Hinweise zum Thema Taschendiebstahl:

- Taschendiebstahl geht über den reinen Verlust von Geld hinaus. Neben Bargeld können Diebe mit dem Portemonnaie oder dem Smartphone auch an sensible Daten gelangen, wie Kreditkarteninformationen, Personalausweise und dergleichen. Das Ausmaß des Schadens reicht unter Umständen bis hin zu Identitätsdiebstahl, der zusätzliche Hürden und Kosten mit sich bringt. Denken Sie daher daran, gestohlene Ausweise bei den örtlich zuständigen, ausstellenden Behörden zu melden. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. Sie können zudem einen Brustbeutel oder eine Gürtelinnentasche nutzen. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufswagen, Fahrrad oder Rollator. - Wenn Ihnen Zahlungskarten gestohlen wurden, sperren Sie sie umgehend unter 116 116. Lassen Sie Ihre Debitkarte auch für das elektronische Lastschriftverfahren sperren. Die sogenannte KUNO-Meldung können Sie bei der nächstgelegenen Polizeidienstelle veranlassen. - Wird das Mobiltelefon als Zugang zu passwortgeschützten Diensten (z. B. Online-Banking, E-Mail-Account, etc.) oder zu sozialen Netzwerken verwendet, ändern Sie die Passwörter.

