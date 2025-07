Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kita - Sachbeschädigung an Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kita

Bebra. Eine Kindertagesstätte in der Lindenallee war zwischen Freitag (11.07.) und Montag (14.07.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger machten sich an einem Fenster zu schaffen und versuchten dieses gewaltsam aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, flüchteten sie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Ein in der Straße "Auf der Unteraue" geparkter grauer Volvo S40 wurde von Unbekannten an den beiden Außenspiegeln beschädigt. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Montagnachmittag (14.07.). Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

