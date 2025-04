POL-PDWIL: Crime & Connect - Deine Zukunft bei der Kripo

BAB 60, AS Prüm - AS Bleialf (ots) - Am 07.04.2025, 22:30 Uhr, verunfallte auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf ein in Richtung Belgien fahrender LKW (Gliederzug). Der LKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung. Der Gliederzug kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer wurden nicht ...

mehr