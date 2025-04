Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Überholmanöver

A 60, Streckabschnitt zwischen Bitburg und Prüm (ots)

Am Montagnachmittag, 07.04.2025 kam es gegen 17:30 Uhr auf der A 60 im Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Prüm in Fahrtrichtung Belgien zu einem riskanten Fahrverhalten eines dunklen BMW mit niederländischer Zulassung durch dichtes Auffahren und mehrmaliges Rechtsüberholen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer einen Vorfall beobachtet hat oder möglicherweise durch das Fahrverhalten des PKW gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell