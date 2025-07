POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Rotenburg/F. - Am Samstag, den 12.07.2025 um 11:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Alheim die "Hollenbachstraße" in Braach. Beim Vorbeifahren touchierte sie den am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Pkw einer Autovermietung aus dem Main-Taunus-Kreis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000,00 Euro.

Ronshausen - Am Samstag, den 12.07.2025 um 17:00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Gerstungen die Eisenacher Straße von Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Er wollte auf die dort befindliche Tankstelle auffahren, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bog ebenfalls zum Tanken ab, bremste zu spät und fuhr dem Fahrer aus Gerstungen hinten auf. Nachdem der Schaden in Höhe von 600,00 Euron von beiden Fahrern gesichtet wurde und die Polizei eingeschaltet werden sollte, verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg/F. unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

