Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Plakate beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Plakate beschädigt

Wartenberg. Zwei Plakate, die in der Fuldaer Straße in Landenhausen angebracht waren, wurden durch Unbekannte zwischen Donnerstag (10.07.) und Sonntag (13.07.) aus deren Halterung entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

