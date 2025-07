POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Freitag (11.07.) befuhr ein 18-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw VW gegen 20.30 Uhr zunächst die Straße Badestube in der Bad Hersfelder Innenstadt. Er bog anschließend nach rechts in die Straße An der Obergeis ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten Pkw Opel. Durch den immensen Aufprall wurde der Corsa gegen einen Peugeot ...

mehr