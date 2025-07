Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fehler beim Abbiegen - 3 geparkte Pkw beschädigt

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.07.) befuhr ein 18-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw VW gegen 20.30 Uhr zunächst die Straße Badestube in der Bad Hersfelder Innenstadt. Er bog anschließend nach rechts in die Straße An der Obergeis ab. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort geparkten Pkw Opel. Durch den immensen Aufprall wurde der Corsa gegen einen Peugeot und dieser wiederum auf den Mercedes geschoben. In diesem Bereich ist eine Zone 30 eingerichtet, zudem fährt man auf Kopfsteinpflaster. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Pkw, u.a. der des Unfallverursachers, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 19000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

