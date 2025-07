Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer am Abzweig Hoherodskopf

Am Freitag (11.07.) befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Wölfersheim im Landkreis Friedberg gegen 18 Uhr die Landstraße 3305 von Hochwaldhausen kommend in Fahrtrichtung Hoherodskopf. An der Abzweigung zum Parkplatz Hoherodskopf kam er in der dort befindlichen engen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Er stürzte und rutschte mit seinem Kraftrad frontal in den entgegenkommenden Pkw Suzuki einer 61-jährigen Fahrzeugführerin aus Herbstein. Hierbei erlitt der Kradfahrer schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen bis 20 Uhr voll gesperrt.

