POL-DN: Einbruch in die Abtei Mariawald

Heimbach (ots)

Heimbach - Nach einem Einbruch in mehrere Räumlichkeiten im Bereich der Abtei Mariawald hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Tat, bei der durch den oder die Täter sowohl in die Kirche, in angrenzende Räumlichkeiten und auch in den Klosterladen gewaltsam eingedrungen wurde, ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zum Zeitpunkt der Spurensicherung durch die Kriminalpolizei konnten noch keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02421-949-0 um Hinweise aufmerksamer Zeugen zum nächtlichen Geschehen und weist in diesem Zusammenhang auf eine beobachtete männliche Person hin, die sich zur Tatzeit im Umfeld aufgehalten haben soll. Diese wird auf ein Alter von ca. 20 Jahren geschätzt und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli und einer Mütze bekleidet.

