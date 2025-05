Polizei Düren

POL-DN: Unter Alkoholeinwirkung mit dem Quad verunfallt

Vettweiß (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Quad wurde am Sonntagnachmittag (25.05.2025) in Vettweiß auf einem Wirtschaftsweg nahe der Zülpicher Straße ein 40-jähriger Mann aus Polen leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge war der Fahrer des vierrädrigen Kraftfahrzeugs gegen 15:40 Uhr auf einem gesperrten Wirtschaftsweg von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Gartenzäune durchbrochen. Dabei stürzte der 40-jährige Fahrer und verletzte sich schwer. Einen Helm trug er nicht; dafür hatte er jedoch offensichtlich vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen. Der Fahrzeugführer, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

