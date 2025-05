POL-DN: Einbrüche in Drogeriemarkt und Discounter - Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots) - Am Sonntag (25.05.2025) brannte es gleich zweimal im Stadtgebiet Düren. Zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude im Gotenweg, am Abend löschte die Feuerwehr einen Brand in der Eisenbahnstraße. Im Gotenweg hatte ein Zeuge Rauch auf dem Grundstück wahrgenommen und anschließend das Feuer in dem leerstehenden Gebäude entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ursache ist bislang nicht bekannt. Die ...

