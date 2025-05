Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Samstag (24.05.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Aachener Straße ein. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:10 Uhr und 22:30 Uhr.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie eine Münzsammlung im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Aachener Straße gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 mit der der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang die Nutzung einer Wertgegenstandsliste. In dieser Liste können Eigentümer ihre Wertsachen dokumentieren, was im Falle eines Diebstahls die Fahndung und Schadensregulierung deutlich erleichtert. Ein entsprechendes Formular sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste

