POL-DN: Brand in Umkleidekabine

Hürtgenwald / Düren (ots) - Am gestrigen Mittwoch (21.05.2025) stürzten auf der Panoramastraße in Vossenack und auf der Distelrather Straße in Düren Motorradfahrer. Gegen 18:50 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Brühl mit seinem Motorrad aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Vossenack auf der L218. Nach eigenen Angaben habe er sich wegen eines Vogels erschrocken und verbremst. Sein Hinterrad rutschte weg ...

