POL-DN: Betrunken mit dem LKW unterwegs

Jülich (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (19.05.2025) auf Dienstag (20.05.2025) einen Wohnwagen von einem Werkstattgelände in der Straße Am Mühlenteich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 18:00 Uhr am Montag und 07:15 Uhr am ...

