Polizei Düren

POL-DN: Falscher Polizist bestiehlt Reisenden auf Tankstellengelände - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Düren (ots)

Am Mittwochabend (21.05.2025) wurde ein 33-jähriger Mann aus der Ukraine Opfer eines hinterhältigen Diebstahls auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Im Großen Tal. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Polizeibeamter aus, um das Vertrauen des Mannes zu erschleichen und ihn um mehrere tausend Euro zu bringen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen legte der 33-Jährige gegen 23:30 Uhr auf dem Tankstellengelände eine Pause ein. Rund zehn Minuten später fuhr ein dunkler Opel Astra vor und parkte in unmittelbarer Nähe. Der Beifahrer des Fahrzeugs stieg aus und ging zielgerichtet auf die Fahrerseite des Mannes zu.

Der Täter zeigte dem Geschädigten einen Ausweis, der laut dessen Aussage wie ein Polizeidokument wirkte. Aufgrund sprachlicher Verständigungsprobleme konnte der Mann nicht genau nachvollziehen, was von ihm verlangt wurde - ging aber von einer polizeilichen Kontrolle aus und händigte seinen Reisepass aus.

Anschließend machte der Täter Anzeichen, auch die Tasche des Mannes durchsuchen zu wollen. Während das Opfer weiterhin im Fahrzeug saß, griff der Unbekannte durch das geöffnete Fenster in die Tasche, nahm verschiedene Gegenstände in die Hand und entdeckte schließlich Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe, das er an sich nahm. Danach rannte er zurück zum wartenden Fahrzeug, in dem sich mindestens eine weitere Person befand.

Der Opel Astra entfernte sich anschließend fluchtartig über die B56 in Fahrtrichtung Düren.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- schmales Gesicht

- kein Bart

- dunkle Kappe

- dunkle Jacke

Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs konnte nicht erkannt werden.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Im Großen Tal beobachtet? Wem ist im Bereich der obengenannten Örtlichkeit ein dunkler Opel Astra mit möglicherweise mehreren Insassen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin: Polizeikontrollen können sowohl durch uniformierte als auch durch zivile Beamtinnen und Beamte durchgeführt werden. Bei Einsätzen in Zivil weisen sich die Beamtinnen und Beamten stets eindeutig aus und tragen einen offiziellen Dienstausweis mit sich. Sollten Zweifel an der Echtheit einer Kontrolle bestehen, zögern Sie nicht, über den Notruf 110 Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Dokumente heraus, bevor Sie sicher sind, dass es sich um eine legitime Maßnahme handelt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell