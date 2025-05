Polizei Düren

POL-DN: Wohnwagen vom Werkstattgelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Jülich (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag (19.05.2025) auf Dienstag (20.05.2025) einen Wohnwagen von einem Werkstattgelände in der Straße Am Mühlenteich gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 18:00 Uhr am Montag und 07:15 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang zu dem umzäunten Gelände und entwendeten einen Wohnwagen der Marke Knaus. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Wohnwagen mit dem amtlichen Kennzeichen DN-GJ 425 versehen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Mühlenteich gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Wohnwagens machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

