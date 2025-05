POL-DN: Fahrerflucht: Unter Einwirkung von Betäubungsmitteln mit Fußgängern kollidiert

Düren (ots) - Am Montagabend (19.05.2025) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Ölmühle zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. In der Wohnung entwendeten sie eine Handtasche, in der sich Bargeld im unteren vierstelligen ...

mehr