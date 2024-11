ZOLL-BB: Durchsuchungen wegen des illegalen Handels mit Einweg-E-Zigaretten

Berlin (ots) - Heute vor 25 Jahren wurde in Berlin die erste und bislang auch einzige Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) einer Landespolizei und Zollbehörde in Deutschland gegründet. Dieses Jubiläum wurde heute mit zahlreichen Gästen in einer Feierstunde gewürdigt. Anlass für die Gründung im Jahr 1999 waren immer brutaler werdende Auseinandersetzungen im Bereich des illegalen Zigarettenhandels im Osten ...

mehr