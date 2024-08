Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau in S-Bahn gegen den Kopf getreten - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Ein bisher unbekannt gebliebener Mann soll eine Frau in der S-Bahn der Linie S7 zunächst beleidigt und mit Fußtritten gegen den Kopf angegriffen haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, stieg die 44-jährige Deutsche am S-Bahnhof Springpfuhl in die S7 nach Wannsee. Um sich in eine Vierersitzgruppe, schräg gegenüber eines unbekannten Mannes, setzen zu können, soll sie seinen Koffer zur Seite geschoben haben. Daraufhin soll der Unbekannte sie mehrfach verbal, zum Teil obszön sowie frauenfeindlich, beleidigt und mit dem Fuß gegen den Unterkiefer getreten haben. Ihr gelang es, dem zweiten Tritt auszuweichen. Die Tat soll sich zwischen den S-Bahnhöfen Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost ereignet haben. Am Bahnhof Lichtenberg soll der Unbekannte mit seinem Koffer ausgestiegen sein. Die 44-Jährige stand unter Schock und alarmierte erst am Bahnhof Charlottenburg die Polizei. Einsatzkräfte befragten die Frau und alarmierten einen Rettungswagen, da die 44-Jährige über Kopfschmerzen und Schwindel klagte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den derzeit noch unbekannten Mann ein und veranlasste eine Videosicherung der betroffenen S-Bahn.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell