BPOLD-B: Schleusung bei Coschen aufgedeckt

Berlin-Schöneberg (ots) - Montagmorgen soll ein Heranwachsender am S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke von einer S-Bahn gesprungen sein, nachdem er eine Station auf dem Dach mitgefahren sein soll. Dabei verletzte er eine Frau am Kopf. Gegen 10 Uhr soll ein 19-Jähriger beim Sprung vom Dach einer S-Bahn auf den Bahnsteig eine 31-jährige Deutsche an Kopf und Schulter ...

mehr