BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann in der Ringbahn von einem unbekannt gebliebenen Mann mit einem Messer angegriffen worden sein. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Den angegriffenen Mann nahmen die Einsatzkräfte fest, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Gegen Mitternacht erschien ein 44-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger in Begleitung einer Frau auf dem ...

mehr