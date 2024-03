Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch waren zwei Autofahrer mit Alkohol und Drogen bei Ochsenhausen unterwegs.

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 55-Jähriger in Ochsenhausen. Der prallte gegen 8.15 Uhr mit seinem Opel in der Riedstraße gegen eine Mauer und eine Hauswand. Der Fahrer war danach kurzeitig bewusstlos, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Verletzt wurde der Fahrer aber nicht. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme ermittelte, stand der Unfallverursacher deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Das bestätigte der Alkomattest. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einbehalten. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Opel auf rund 4.500 Euro. An der Mauer und Hauswand ist ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden.

Einen weiteren berauschten Fahrer stellte die Polizei um 16.25 Uhr bei Ochsenhausen fest. Ein 42-Jähriger war mit seinem Fiat auf der B312 zwischen Biberach-Ringschnait und Ochsenhausen unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle in einem Industriegebiet vor Ochsenhausen führten die Beamten eine routinemäßige Kontrolle durch. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Fahrer hatte auffällige Pupillen und Lidflattern. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeistreife untersagte dem 42-Jährigen die Weiterfahrt. Sein Auto musste er stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

