POL-UL: (BC) Ummendorf - Einbruch in Firma

Beute machten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Ummendorf.

Zwischen 23 Uhr und 3.15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Firma im Ummendorfer Industriegebiet nahe der Bahnlinie ein. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Lager. Im Innern hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf. In den Räumlichkeiten fanden sie einen Tresor. Den konnten die Diebe gewaltsam öffnen. Daraus nahmen sie Bargeld mit und flüchteten unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn die Einbrecher wurden gefilmt. Die Tat soll von mindestens drei maskierten Person begangen worden sein. Außerdem trugen die Einbrecher Handschuhe. Die Polizei Biberach nimmt Hinweise untere der Tel. 07351/4770 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

