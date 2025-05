Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montagabend (19.05.2025) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Ölmühle zu einem Wohnungseinbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. In der Wohnung entwendeten sie eine Handtasche, in der sich Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich befand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren erneut auf die Wertgegenstandsliste hin. Sollte Ihnen bei einem Einbruch etwas gestohlen werden, kann eine sogenannte Wertgegenstandsliste dabei helfen, nach Ihren entwendeten Wertsachen zu fahnden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/ .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell