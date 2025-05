POL-DN: PoliTour Eifel 2025 - Mit der Polizei Düren sicher durch die Motorradsaison

Düren (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch am Dürener Badesee, der sich in der Nacht vom 15.05.2025 auf den 16.05.2025 ereignete. Unbekannte Täter hatten sich zwischen 22:30 Uhr am Donnerstag und 08:50 Uhr am Freitag gewaltsam Zugang zu dem Gelände verschafft. Sie entwendeten mehrere an einem Restaurant abgestellte Bierfässer, die sie auf bislang unbekannte Weise abtransportierten. Zeugen, die im ...

