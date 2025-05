Polizei Düren

POL-DN: Cannabisplantage in Einfamilienhaus entdeckt - 48-Jähriger in Untersuchungshaft

Niederzier (ots)

Am Donnerstagnachmittag (15.05.2025) entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Düren in einem Einfamilienhaus in der Kirchstraße eine professionell betriebene Cannabisplantage. Ein 48-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 14:00 Uhr wurden Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis in den Bereich der Kirchstraße entsandt. Eine Zeugin hatte zuvor einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt, der aus Richtung eines Wohnhauses zu kommen schien. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte ebenfalls einen intensiven Geruch wahr, den sie als typischen Cannabisgeruch identifizierten.

Trotz mehrfachen Klingelns und Klopfens wurde zunächst nicht geöffnet. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte einen 48-jährigen Mann auf dem Grundstück an. Im weiteren Verlauf stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass das gesamte Einfamilienhaus zu einer professionellen Aufzuchtanlage für Cannabis umgebaut worden war. Neben eigens gezogenen Zwischenwänden waren unter anderem eine Belüftungsanlage sowie Trocknungsräume installiert worden. Insgesamt wurden über 1000 Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen wurde er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell