Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzter Kradfahrer

Jülich (ots)

Eine 24jährige Frau aus Oberzier befuhr am Samstag, 17.05.2025, gegen 18:00 Uhr mit ihrem Pkw die B 55 aus Richtung Bergheim und bog in Höhe der Ortschaft Jülich-Mersch nach links in die L 241 ab. Dabei übersah sie einen 19jährigen Motorradfahrer aus Bornheim, der die B 55 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Dem Kradfahrer gelang es nicht mehr, dem Pkw auszuweichen, so dass es im Einmündungsberich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Aachen geflogen werden. Eine Beifahrerin im Pkw wurde durch den Aufprall ebenfalls leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die B 55 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. drei Stunden gesperrt.

