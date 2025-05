Polizei Düren

POL-DN: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreuzau (ots)

Am Freitagnachmittag (16.05.2025) kam es auf der Apollinarisstraße in Kreuzau- Obermaubach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 7 Jahre altes Kind von einem PKW erfasst und infolgedessen leicht verletzt wurde. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Hürtgenwald befuhr gegen 15:05 Uhr die Apollinarisstraße aus Brandenberg kommend in Richtung Rinnebachstraße, als der 7 Jahre alte Junge plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte sie eine Kollision nicht verhindern und erfasste den Jungen mit dem linken Außenspiegel ihres Fahrzeuges. Der 7-jährige erlitt eine Verletzung am Kopf und wurde mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht.

