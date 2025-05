Polizei Düren

POL-DN: Unfall in Aldenhoven - 16-Jähriger verletzt

Aldenhoven (ots)

Am Donnerstagabend (15.05.2025) kam es auf der Straße Am Alten Bahnhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Mofafahrer aus Aldenhoven war von einem Pkw erfasst worden.

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Inden befuhr gegen 18:05 Uhr die Straße Am Alten Bahnhof in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Als sie nach nach rechts auf einen Parkplatz abbog, übersah sie einen 16-Jährigen der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung L136 unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Jugendliche aus Aldenhoven stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell