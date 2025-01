Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann bedroht Reisende in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung von Reisenden kam am vergangenen Sonntagnachmittag (26.01.2025) in der S-Bahnlinie 4 von Marbach in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 35 Jahre alte deutsche Staatsangehörige zwischen 16:55 Uhr und 17:20 Uhr in der S-Bahnlinie 4 Reisende bedroht haben. Weiterhin konnte er gegenüber des Prüfdienstes kein erforderliches Ticket für den Zug vorzeigen. Die durch einen Zeugen alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den Mann am Hauptbahnhof Stuttgart feststellen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Tatverdächtige nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen und auch weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können und bittet diese sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell