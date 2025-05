Polizei Düren

POL-DN: 7- Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Hoven wurde am Freitagabend (16.05.2025) ein 7-jähriges Mädchen schwer verletzt. Das Kind war auf die Fahrbahn und dort gegen ein Auto gelaufen.

Um 19:10 Uhr befuhr ein 27- jähriger Autofahrer aus Düren die Birkesdorfer Straße aus Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als er auf dem linken Gehweg ein Kind mit einem Ball erkannte, welches offensichtlich zu spielenden Kindern auf dem rechten Gehweg laufen wollte, bremste er sein Fahrzeug ab. Nachdem das Mädchen die andere Straßenseite erreicht hatte, lief es unvermittelt zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer wich nach links aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Das Mädchen rannte schließlich gegen die rechte Fahrzeugseite, stieß gegen den Außenspiegel des Autos und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Zur stationären Behandlung ihrer Verletzungen wurde die 7- jährige durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell