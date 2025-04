POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 16. April 2025 | Kreis Stormarn | 02.04.2025 - Trittau Bereits am 02. April 2025 (Mittwoch) kam es in den späten Abendstunden zu einem Feuer im Bereich des Mühlenteiches in Trittau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Feuerwehr durch einen PKW-Fahrer am 02. April 2025 gegen 23:30 Uhr ein brennender Baum am Mühlenteich in Trittau gemeldet. Der Brandort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur ...

mehr