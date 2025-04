Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Grill löst Feuer aus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16. April 2025 | Kreis Stormarn | 02.04.2025 - Trittau

Bereits am 02. April 2025 (Mittwoch) kam es in den späten Abendstunden zu einem Feuer im Bereich des Mühlenteiches in Trittau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Feuerwehr durch einen PKW-Fahrer am 02. April 2025 gegen 23:30 Uhr ein brennender Baum am Mühlenteich in Trittau gemeldet. Der Brandort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Straße und zu einem Wanderweg. Bei dem Baum handelte es sich um einen großen älteren Baum, dessen Stamm innen teilweise hohl war. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand im hohlen Stamm ein Holzkohlegrill. Es ist nicht auszuschließen, dass an dem Abend in der Nähe des Baumes durch noch unbekannte Personen gegrillt wurde und durch die Glutreste der Baum in Brand geriet. Dieser musste inzwischen gefällt werden.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen! Wer hat an dem Abend Personen beobachtet oder kennt die Personen, die im Bereich des Mühlenteiches in Trittau gegrillt haben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

